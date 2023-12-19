شكرا لقرائتكم خبر عن تخصيص خطبة الجمعة المقبلة عن خطر تناقل الشائعات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أصدرت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، اليوم، تعميماً لجميع خطباء الجوامع بمختلف مناطق المملكة بتخصيص خطبة الجمعة القادمة التاسع من شهر جمادى الآخرة الجاري ١٤٤٥ هـ، لتنبيه الناس عن خطر تناقل الشائعات وضرورة نبذها والتحذير من الاستماع لها وبيان ضررها السيء على الفرد والمجتمع.

وكذلك التحذير من أن يتحدث المسلم بكل ما يسمع دون أن يتثبت، وذلك امتثالاً لقول رسول الله -صلى الله عليه وسلم- (بحَسْبِ المَرْءِ مِنَ الكَذِبِ أنْ يُحَدِّثَ بكُلِّ ما سَمِعَ) رواه مسلم.

الوعي في المجتمع

وتضمّن التعميم توجيه الخطباء بالاستدلال بالنصوص والآثار الشرعية المحذرة من نشر الشائعات وتلقيها، وبيان خطورة الشائعات على الفرد والمجتمع، والتأكيد على أهمية استقاء المعلومة من المصادر الموثوقة.

ويأتي هذا التعميم لما لخطبة الجمعة من تأثيرٍ كبير على الناس، من خلال توعيتهم وإرشادهم لما يُصلح دينهم ودنياهم، وتفعيلًا لدور منابر الجمعة لتحقق هدفها المراد منها في بث الوعي في المجتمع وذلك تماشياً مع رسالة الوزارة السامية.