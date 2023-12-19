السعودية | النسيري: فوز الرئيس السيسي بولاية رئاسية جديدة جاء لاستكمال مسيرة الإنجازات التي تحققت على مدار السنوات الماضية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض

أعلنت الهيئة العليا للانتخابات الرئاسية 2024 برئاسة المستشار حازم بدوى، فوز المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى، بمنصب رئيس الجمهورية لولاية جديدة، بعدد أصوات 39 مليون و702 ألف و451 صوتا بنسبة 89.6% من إجمالي الأصوات الصحيحة.

وقال المحاسب شريف النسيري منسق حملة مواطن لدعم مصر بالمملكة العربية السعودية، عضو مجلس ادارة اتحاد شياب المصريين بالخارج، أن فوز فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى في الانتخابات الرئاسية 2024 جاء لاستكمال مسيرة الإنجازات التي تحققت على مدار السنوات الماضية في عهده بكل المجالات المختلفة، وأن اختيار جموع الشعب المصري جاء انعكاسًا لإنجازات الرئيس السيسي على مدار الفترة الماضية واستكمالا لتحقيق أهداف التنمية المُستدامة وبناء الجمهورية الجديدة.

وأضاف المحاسب شريف النسيري ، أتقدم بالشكر للمصريين العاملين بالخارج على روحهم الوطنية ودعمهم للديمقراطية بحضورهم المكثف الى مقار الانتخابات في مقر القنصليات المصرية بالخارج حول العالم ومشاركتهم في العرس الديمقراطي الذي إن دل على شيء فيدل على وعي الشعب المصري في داخل البلاد وخارجها، وثقتهم في القيادية السياسة الحكمية لجمهورية مصر العربية تحت قيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقال النسيري، أن عملية التصويت، احتفاءً رسمياً بما وصف بأنه «إقبال غير مسبوق»، على المشاركة في الانتخابات. وإن مشهد الانتخابات الرئاسية فاق أي تصورات أو توقعات مسبقة، وهذا ما توعدنا عليه من الشعب المصري العظيم إذا شعر بأي تحديات أو تهديدات فإنه يحرص على الاصطفاف خلف وطنه، والحفاظ على مقدراته.