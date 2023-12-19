وزارة الشؤون الإسلامية تدعو خطباء الجوامع لتنبيه الناس من هذا الأمر

أصدرت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، تعميماً لكافة خطباء الجوامع بمختلف مناطق المملكة، بتخصيص خطبة الجمعة القادمة 9 / 6 / 1445هـ، للتحذير من خطر تناقل الشائعات وضرورة نبذها.

وشددت الوزارة على خطباء الجوامع ضرورة تثبت المسلم من الأخبار قبل نقلها، وذلك امتثالاً لقول رسول الله -صلى الله عليه وسلم- (بحَسْبِ المَرْءِ مِنَ الكَذِبِ أنْ يُحَدِّثَ بكُلِّ ما سَمِعَ) رواه مسلم.

كما تضمن التعميم توجيه الخطباء بالاستدلال بالنصوص والآثار الشرعية المُحذّرة من نشر الشائعات وتلقيها، وبيان خطورتها على الفرد والمجتمع، والتأكيد على أهمية استقاء المعلومة من المصادر الموثوقة. وتأتي هذه التوجيهات في إطار الجهود التي تبذلها الوزارة لنشر الوعي الديني بين أفراد المجتمع، وحماية وحدة الوطن واستقراره.