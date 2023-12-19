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غرامة قدرها 100،000على اللعمالة الأجنبية وصاحب العمل عندارتكابهم هذه المخالفة في السعودية!!

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شكرا لقرائتكم خبر عن غرامة قدرها 100،000على اللعمالة الأجنبية وصاحب العمل عندارتكابهم هذه المخالفة في !! والان مع التفاصيل

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بويمن الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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