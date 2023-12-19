شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن خبير تحكيم يكشف حقيقة ضربة الجزاء التي سببت خسارة الأهلي المصري والان مع التفاصيل الكاملة
أوضح الخبير التحكيمي، عمر المهنا، الجدل المحيط بصحة ركلة الجزاء التي منحها الحكم لصالح فلومينينسي البرازيلي في مواجهته مع الأهلي المصري، خلال اللقاء الذي جمعهما في نصف نهائي كأس العالم للأندية.
حقيقة ضربة الجزاء التي سببت خسارة الأهلي المصري
وقال “المهنا” في تصريحاته لصحيفة “الشرق الأوسط”: “في الدقيقة 71، احتسب الحكم ركلة جزاء لصالح فلومينينسي، وكان القرار صحيحًا نظرًا لوجود عرقلة للمهاجم بشكل واضح.”
كانت هذه تفاصيل خبر خبير تحكيم يكشف حقيقة ضربة الجزاء التي سببت خسارة الأهلي المصري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت الوطن السعودي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.