المنسّق الأممي للسلام: نطاقُ القتل والدمار في غزة غيرُ مسبوق

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 19 ديسمبر 2023, 4:37 مساءً

قال المنسّق الأممي الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط "تور وينسلاند"، اليوم "الثلاثاء": "إن نطاق القتل والدمار في غزة غير مسبوق، وعدد الضحايا بين المدنيين من النساء والأطفال كبير، ولا يمكن تخيله، جراء الهجوم الإسرائيلي". وأضاف "وينسلاند": "لا بد من تمكين الأطراف من الحل السياسي الذي طال انتظاره، وهو حل الدولتين"؛ وفقًا لـ"فرانس برس". وبيّن أن الظروف الحالية في غزة تجعل من المستحيل إدارة أي عمليات إنسانية جادة. وأوضح المنسق الأممي أن الضفة الغربية تعاني من أزمة، والضغوط تتزايد بسبب النشاط الاستيطاني وعنف الإسرائيليين المتطرفين هناك.

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