منسوبو سفارة المملكة لدى إيرلندا يؤدون واجب العزاء في أمير الكويت

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محمد بن مسعود - الدمام - قام نائب سفير خادم الحرمين الشريفين لدى إيرلندا عبدالسلام بن عبدالله المشيطي، وعدد من منسوبي سفارة المملكة في دبلن، بزيارة سفارة دولة الكويت الشقيقة وتأدية واجب العزاء في وفاة المغفور له سمو الشيخ نواف الأحمد الصباح، أمير دولة الكويت الشقيقة، سائلين الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته.

وكان في استقبالهم سفير دولة الكويت لدى إيرلندا محمد المحمد ، وعدد من منسوبي السفارة الكويتية في دبلن .

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