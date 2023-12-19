عبر الموقع الإلكتروني للاتحاد الآسيوي .. طرح تذاكر الدفعة الثالثة من تذاكر آسيا

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 19 ديسمبر 2023, 4:48 مساءً

أعلنت اللجنة المنظمة لكأس آسيا قطر 2023، عن موعد طرح الدفعة الثالثة من تذاكر البطولة. وأشارت اللجنة المنظمة، عبر بيان رسمي صادر اليوم الثلاثاء، إلى أن الدفعة سيتم طرحها يوم غد الأربعاء عبر الموقع الإلكتروني للاتحاد الآسيوي. ومن المقرر أن تنطلق البطولة يوم الجمعة الموافق 12 يناير المقبل وتستمر حتى السبت 10 فبراير.

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