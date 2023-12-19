انت الان تتابع "حماس" ترفض التفاوض على تبادل الرهائن خلال الحرب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - أعلن باسم نعيم القيادي في حركة "حماس" اليوم (الثلاثاء)، أن الحركة ترفض إجراء مفاوضات بشأن تبادل المحتجزين خلال الحرب الإسرائيلية، لكنها منفتحة على أي مبادرة لإنهائها.

وقال "نعيم" في بيان: "لا تفاوض حول الأسرى قبل وقف العدوان ومنفتحون أمام أي مبادرة تخفف العبء عن شعبنا"، وفقاً لـ"رويترز".

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