انت الان تتابع شركة الرمز للعقارات تُطلق المخطط العام لمشروع مسيل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 19 ديسمبر 2023, 5:17 مساءً

أعلنت شركة الرمز للعقارات المخطط العام لمشروع مسيل، أحد مشاريعها المكتبية والتجارية في شمال مدينة الرياض، الذي يمثل وجهة مكتبية جديدة للعاصمة، تسيل فيه الأحبار والأفكار، وتُصنع الخطط والطموحات، وتُحقَّق الإنجازات والنجاحات. وتسعى "الرمز" إلى خلق بيئة مكتبية متكاملة الخدمات والمرافق، ومنفَّذة بتصاميم عصرية فريدة، وبأحدث التقنيات الذكية والأساليب العالمية؛ لكي توفر تجربة مكتبية مبهرة لأصحاب الأعمال والجهات الحكومية والشركات في القطاع الخاص. ويأتي هذا المشروع ضمن استراتيجية الشركة التطويرية، التي تتضمن توفير أكثر من 100 ألف مساحة تأجيرية مكتبية على مدار السنوات الثلاث القادمة عبر مشاريعها التي تتوزع في مناطق حيوية مختلفة من مدينة الرياض. ويقع مشروع مسيل في حي حطين، ويوفر مساحة تأجيرية رحبة، تتجاوز 30.000م2 متوزعة على 10 مبانٍ مكتبية، كما يتضمن مساحة خدمية، تصل إلى 2000م2، وتشمل متاجر وكافيهات ومطاعم محلية وعالمية، إلى جانب مسطحات خضراء ومسارات للمشاة والتجول؛ وهو ما يعزز من المشروع كقِبلة مميزة للشرائح المختلفة.

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