شكرا لقرائتكم خبر عن بالتفاصيل.. تدشين منصة "تميز الرقمية" للتقويم والاعتماد المدرسي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دشّنت هيئة تقويم التعليم والتدريب، اليوم الثلاثاء، منصة "تميز الرقمية" لإدارة عمليات التقويم والاعتماد المدرسي، وذلك على هامش مشاركة الهيئة في ملتقى الحكومة الرقمية الذي تنظمه هيئة الحكومة الرقمية حاليًّا، بمدينة الرياض.

وتعد منصة "تميز الرقمية" منصة متكاملة لإدارة عمليات التقويم والاعتماد المدرسي، وتحليل البيانات وإصدار التقارير إلكترونيًّا.

وتستهدف هذه المنصة مدارس التعليم العام (الحكومية والأهلية والعالمية).

ملتقى الحكومة الرقمية

وتُمكن المنصة المدارس من التعرف على نقاط القوة، وفرص التحسين لديها، وتعزيز قدرتها على الإبداع والابتكار؛ لتكون منطلقًا للتطوير والتحسين الذاتي المستمر.

ويُنفّذ التقويم المدرسي من خلال مجموعة من العمليات المنهجية؛ لجمع البيانات عن أداء مدارس التعليم العام بأساليب وأدوات تقويم متنوعة، لتحليلها وتحديد مستوى جودة أدائها في ضوء المعايير والأدوات المعتمدة من الهيئة، وتقديم مقترحات للتحسين والتطوير.

ويتكون من: التقويم الذاتي وهو ما تقوم به المدارس من عمليات وإجراءات داخلية لمراقبة أدائها والتحقق من فاعليته وكفاءته وفق معايير التقويم والتميز المدرسي المعتمدة من الهيئة، والتقويم الخارجي الذي يُنفذ من قبل الهيئة.

البرنامج الوطني للتقويم المدرسي

وتقوم عمليات التقويم المدرسي بناءً على مجموعة من الأدوات (الاستبانة - تحليل الوثائق - المقابلات - الملاحظة الصفية - ملاحظة البيئة المدرسية)، إضافة إلى أنظمة الاختبارات والرخص، وتشمل الاختبارات الوطنية ونواتج التعلم والرخص المهنية التي تُسهم في تكوين صورة شاملة عن الواقع المدرسي.

وحققت المنصة منذ انطلاق البرنامج الوطني للتقويم المدرسي بداية العام الدراسي الحالي أرقامًا عالية، حيث يتم تشخّيص التعليم العام من خلال مشاركة (500) ألف معلم، وأكثر من (5) ملايين طالب وطالبة.

وبلغ عدد المستخدمين للمنصة قرابة 100 ألف مستخدم، وأكثر من 24 ألف مدرسة سجلت في المنصة حاليًّا.

وحققت المنصة كذلك حوالي 100 مليون إجابة لأسئلة الأدوات، وجرى تعبئة 3 ملايين نموذج، وإصدار أكثر من 9 آلاف تقرير.

العملية التعليمية

ومنذ انطلاق المنصة حتى الآن، جرى تعبئة مليون استبانة من قبل الطلاب، وأكثر من 300 ألف استبانة استهدفت المعلمين، ومليون استبانة استهدفت أولياء أمور الطلاب.

كما أجريت عبر المنصة 76 ألف مقابلة مع الطلاب، و50 ألف مقابلة مع موجهين طلابيين، و 49 ألف مقابلة مع مديري المدارس، إضافة إلى إصدار 52 ألف ملاحظة بيئة مدرسية، و300 ألف ملاحظة صفية.

وتمثل معايير التقويم والاعتماد المدرسي وصفًا للأداء المتوقع من المدرسة وتغطي هذه المعايير جميع جوانب العملية التعليمية المؤثرة في التعلم، وتركز على نواتج التعلم وجودة المخرجات.