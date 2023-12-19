شكرا لقرائتكم خبر عن ابن حثلين: تسمية 2024 بـ "عام الإبل" يُبرز هذا الموروث العريق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رفع رئيس مجلس إدارة نادي الإبل مؤسس ورئيس المنظمة الدولية للإبل فهد بن فلاح بن حثلين، الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء المشرف العام على نادي الإبل -حفظهما الله- على موافقة مجلس الوزراء على تسمية عام 2024 بـ "عام الإبل".

وقال: إن صدور قرار مجلس الوزراء بالموافقة على تسمية عام 2024 بـ "عام الإبل" يعكس الاهتمام الكبير من الدولة وقياداتها بالإبل بالشكل الذي يسهم في إبراز هذا الموروث العريق وتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030 في تعزيز قطاع الإبل.

نادي الإبل

وأكد ابن حثلين أن هذه الموافقة الكريمة سيكون لها كثير من الأبعاد التطويرية في مسيرة قطاع الإبل الذي بات يشكل بعدًا اقتصاديًا وثقافيًا مهمًا في تاريخنا وحاضرنا.

وثمّن رئيس مجلس إدارة نادي الإبل حرص سمو ولي العهد -حفظه الله- على الحفاظ على موروث المملكة الأصيل وتشجيع أهل الإبل ودعمهم؛ للتمسك بموروثهم العريق.