وسأل سموه الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته.
من جانبه، أعرب سفير دولة الكويت لدى المملكة عن شكره وتقديره لسموه على مشاعره الطيبة, داعياً الله للفقيد الرحمة والمغفرة. وفي ختام الزيارة دوّن الأمير فيصل بن بندر، كلمة في سجل السفارة جاء فيها:
تلقينا ببالغ الحزن والأسى نبأ وفاة صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت -رحمه الله-، وإننا إذ نعزي صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، ونعزي أنفسنا، وعائلة آل صباح الكريمة، والشعب الكويتي الشقيق، والأمتين العربية والإسلامية في هذا المصاب الجلل وفاة سمو الشيخ نواف -رحمه الله- ، والذي رحل بعد مسيرة حافلة بالعطاء، لنسأل الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يجزيه خير الجزاء على ما قدم لشعبه وأمته والعالم، وأن يلهم الأسرة الكريمة والشعب الكويتي الشقيق الصبر والسلوان، وأن يديم على دولة الكويت الشقيقة الأمن والاستقرار والرخاء والازدهار.. إنا لله وإنا إليه راجعون.
كانت هذه تفاصيل خبر أمير الرياض يزور سفارة الكويت بالسعودية ويعزي في وفاة الشيخ نواف الجابر الصباح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.