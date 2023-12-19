أمير الرياض يزور سفارة الكويت بالسعودية ويعزي في وفاة الشيخ نواف الجابر الصباح

قام أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، بزيارة اليوم لسفارة دولة الكويت في الرياض، قدم خلالها واجب العزاء والمواساة في وفاة صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت - رحمه الله -. وكان في استقبال أمير المنطقة لدى وصوله مقر السفارة سفير دولة الكويت لدى المملكة الشيخ صباح ناصر صباح الأحمد الصباح وأعضاء السفارة.

وسأل سموه الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته.

من جانبه، أعرب سفير دولة الكويت لدى المملكة عن شكره وتقديره لسموه على مشاعره الطيبة, داعياً الله للفقيد الرحمة والمغفرة. وفي ختام الزيارة دوّن الأمير فيصل بن بندر، كلمة في سجل السفارة جاء فيها:

تلقينا ببالغ الحزن والأسى نبأ وفاة صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت -رحمه الله-، وإننا إذ نعزي صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، ونعزي أنفسنا، وعائلة آل صباح الكريمة، والشعب الكويتي الشقيق، والأمتين العربية والإسلامية في هذا المصاب الجلل وفاة سمو الشيخ نواف -رحمه الله- ، والذي رحل بعد مسيرة حافلة بالعطاء، لنسأل الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يجزيه خير الجزاء على ما قدم لشعبه وأمته والعالم، وأن يلهم الأسرة الكريمة والشعب الكويتي الشقيق الصبر والسلوان، وأن يديم على دولة الكويت الشقيقة الأمن والاستقرار والرخاء والازدهار.. إنا لله وإنا إليه راجعون.