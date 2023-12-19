وزارة الداخلية تنفذ حكم القتل حداً بأحد الجناة في القصيم

أصدرت وزارة الداخلية اليوم، بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل حداً بأحد الجناة في منطقة القصيم، وذلك وفقًا للأحكام الشرعية.

وجاء في البيان أن الجاني، المدعو يزيد بن محمد بن إبراهيم الذياب، سعودي الجنسية، أقدم على قتل ابن عمه، المدعو علي بن عبدالله بن محمد الذياب، وذلك بإطلاق النار عليه عدة طلقات أثناء استلقائه في إحدى غرف مزرعتهم، مما أدى إلى وفاته. وأضاف البيان أن الجاني ارتكب جريمته بسبب خلاف سابق بينه وبين المجني عليه، وتعاطيه الحشيش المخدر وقيادة السيارة تحت تأثير المسكر. وبفضل من الله تمكّنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته.

وبإحالته إلى المحكمة المختصة صدر بحقه صك يقضي بثبوت إدانته بما نسب إليه، ولأن ما أقدم عليه كان على وجه يأمن معه المجني عليه من غائلته حيث قتله في مزرعتهم وهو آمن مطمئن، فقد تم الحكم بقتله حداً لقتله المجني عليه غيلةً. وأيد الحُكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً، وأيد من مرجعه. وقد تم تنفيذ حكم القتل حداً بالجاني / يزيد بن محمد بن إبراهيم الذياب – سعودي الجنسية -، يوم الثلاثاء 06 / 06 / 1445هـ الموافق 19 / 12 / 2023م بمنطقة القصيم.