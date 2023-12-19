شكرا لقرائتكم خبر عن اكتشاف دواء جديد لعلاج الصلع يعيد نمو شعر الرأس بالكامل خلال 6 أشهر والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

وجدت دراسة أجريت على حبوب دواء CTP-543 والذي يصنع من قبل شركة Concert Pharmaceuticals أن أربعة من كل 10 مرضى من المصابين بالثعلبة البقعية تمكنوا من إعادة نمو رأس كامل من الشعر تقريبًا في غضون نصف عام بعد تناولهم الدواء مرتين يومياً.

آلية عمل العقار

ومع ذلك ، لا يتوقع العالم الرئيسي الذي يقف وراء العقار أن ينجح مع ملايين الرجال الذين يفقدون شعرهم مع تقدمهم في العمر.

العلاج الجديد الذي صنعته شركة الأدوية الأمريكية Concert Pharmaceuticals ، يعمل عن طريق تثبيط الاستجابة المناعية ، ومنعها من الانهيار، وفقاً لـ"ديلي ميل".

موعد طرحه في الأسواق

وتتوقع Concert Pharma التقدم بطلب للحصول على موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) على العقار العام المقبل بعد تجربة المرحلة الثالثة الثانية ، والتي ستكرر الدراسة على 517 مشاركًا.

تعتمد الموافقة على النتائج الإيجابية من التجربة الثانية وقد تستغرق ما يصل إلى 10 أشهر.