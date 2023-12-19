شكرا لمتابعة خبر عن سائح عماني يشيد بمستوى أمان السعودية بعدما فقد محفظته .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أشاد سائح عماني بمستوى الأمن والأمان في المملكة ، بعدما فقد محفظته في أحد المراكز التجارية بمدينة الخبر .

وقال السائح في مقطع فيديو متداول عبر المنصات الاجتماعية : ” صار لي موقف في سيتي ووك الخبر ، نسيت المحفظة في دورة المياه ، وراحت عن بالي ، وعندما تذكرت عدت لاسترجعها ولكنني لم أجدها ” .

وأكمل : ” وجدت عامل النظافة يسألني إذا نسيت المحفظة ، وعندما أكدت ذلك ، أخبرني بالذهاب إلى السوبر فايزر ، فقد احفتظوا بالمحفظة حتى عدت واسترجعتها ” .

ولفت السائح أن عامل النظافة ورجال الأمن أصروا عليه لتأكد من تفقدها حتى إذا نقص منها شئ ، ليشيد بعدها الشاب بمستوى الأمن والأمان في المملكة ، قائلاً : ” الله يحفظ أمن وأمان هذه البلاد وشكراً حكومة السعودية” .