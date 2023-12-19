شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن تسريبات تكشف سر السيارة المسرعة التي اصطدمت بموكب بايدن ومصير سائقها والان مع التفاصيل الكاملة
أفادت السلطات الأمريكية اليوم الاثنين أن السائق الذي صدم موكب الرئيس جو بايدن أثناء مغادرته مقر حملته الانتخابية في ولاية ديلاوير ليلة الأحد، قد اتُّهم بالقيادة تحت تأثير الكحول.
سر السيارة المسرعة التي اصطدمت بموكب بايدن ومصير سائقها
أفادت شرطة ويلمنجتون أن جيمس كوبر، البالغ من العمر 46 عامًا ومن ويلمنجتون، تم احتجازه بعد أن اصطدمت سيارته السيدان الفضية بسيارة دفع رباعي كانت تسد تقاطعًا.
وتم اتهام كوبر أيضًا بالقيادة بإهمال، بالإضافة إلى وجود وثيقة هوية وحيدة.أكد المسؤولون أن الحادث لم يكن مقصودًا على ما يبدو، وأنه من المحتمل أن كوبر لم يكن على علم بأن موكب بايدن هو الذي صدمه، حسبما ذكرت شبكة سي إن إن.
تم إطلاق سراح كوبر منذ ذلك الحين من الحجز وتلقى استدعاءً للمثول أمام المحكمة في وقت لاحق. وقع الحادث بينما كان بايدن، البالغ من العمر 81 عامًا، يتحدث إلى الصحفيين خارج مقر حملته الانتخابية، وتم نقل بايدن إلى سيارته، حيث كانت زوجته في انتظاره، وتم إبعاد الزوجين سريعًا عن موقع التحطم.و
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