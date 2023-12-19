شاهد تعليق من القسام على اكتشاف نفق شمال غزة يثير جنون نتنياهو وجيشه

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نشرت كتائب القسام مقطع فيديو بعنوان “وصلتم متأخرين” ردًا على إعلان جيش الاحتلال اكتشاف نفق هجومي ضخم في شمال قطاع غزة.
تعليق من القسام على اكتشاف نفق شمال غزة
في الفيديو، استعرضت كتائب القسام مشاهد من عملية “طوفان الأقصى” في أكتوبر، مؤكدة أن المهمة التي تم إنشاء النفق لأجلها تمت بنجاح. وبذلك، يظهر أن كتائب القسام لم تعد بحاجة إلى هذا النفق في عملياتها القتالية.
كان جيش الاحتلال قد أعلن اكتشاف نفق هجومي ضخم لحركة حماس، يمتد لمسافة 4 كيلومترات، يمكن للمركبات التحرك داخله. وأشار إلى أن النفق يبدأ تحت مخيم جباليا ويمتد قرب حاجز “إيرز” شمال غزة، ويبعد هوائيًا عن منازل المستوطنين والمعبر.
وهذا هو أول نفق يُعلن عن اكتشافه رسميًا، وتم نشر مقاطع فيديو له كإنجاز عملياتي في قطاع غزة. وكانت قوات الاحتلال قد تعرضت لكمائن في أنفاق مفخخة في شمال قطاع غزة، أسفرت عن مقتل وإصابة عدد من الجنود والضباط.
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