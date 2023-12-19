"المستشار الفهاد" يهنئ "د. محمد الفهادي" لحصوله على جائزة "أفضل 100 طبيب في العالم"

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محمد بن مسعود - الدمام - تقدم المستشار الدكتور جابر عايض الفهاد بالتهنئة والتبريكات إلى سعادة الدكتور محمد نشمي الفهادي، بمناسبة حصوله على جائزة "أفضل 100 طبيب في العالم"، وسوف يكرم في دولة إيطاليا في احتفال عالمي كبير.

والدكتور محمد من أبناء البلد المخلصين لوطنهم والمتميزين في عملهم واجتهادهم الذين نعتز ونفتخر بهم. نتمنى له التوفيق والسداد.

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