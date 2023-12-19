الجيش السوداني يُجري تحقيقًا في أسباب انسحاب قواته من مدينة ود مدني

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 19 ديسمبر 2023, 6:34 مساءً

أعلن الجيشُ السوداني، اليوم "الثلاثاء"، أن قواته انسحبت من مواقعها في مدينة ود مدني بولاية الجزيرة، التي شهدت معارك عنيفة في الأيام الأخيرة مع قوات الدعم السريع، وأنه يجري التحقيق في أسباب وملابسات الانسحاب. وأفاد الجيش في بيان عبر "فيسبوك"، بأنه يجري التحقيق في الأسباب والملابسات التي أدّت إلى انسحاب القوات من مواقعها شأن بقية المناطق العسكرية، وسيتم رفع نتائج التحقيق فور الانتهاء منها لجهات الاختصاص، ومن ثم تمليك الحقائق للرأي العام. وذكر شهود عيان أن قوات الدعم السريع سيطرت على أمانة الحكومة، ومقر قيادة الجيش في ود مدني، ومقر الفرقة الأولى مشاة بوسط السودان.

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