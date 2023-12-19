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تراند اليوم : شاهد: صانعة محتوى تكشف عن مكونات مشروب للمصابين بمقاومة الأنسولين ولديهم مشاكل في الشعر والبشرة

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صحيفة الخليج 365: كشفت صانعة المحتوى عهود الجريد، في مقطع فيديو متداول عبر منصة "إكس"، عن مشروب أخضر للمصابين بمقاومة الأنسولين ولديهم مشاكل في الشعر والبشرة.

وقالت: "لو تجربون هذا المشروب راح تدعولي، يجنن بكل ما أقدر أوصفه، لمن عندهم مقاومة أنسولين واللي شهيتهم دائمًا مفتوحة تجاه الأكل، ولمن يحسون أن بشرتهم أو شعرهم تعبان".

وأضافت: "هالمشروب بصراحة أعجز عن وصفي له، اعتمديه ثلاث مرات في الأسبوع أقل شيء".

وعن مكونات المشروب الأخضر، شرحت: "حاطة خيار و ليمون وزنجبيل وتفاح أخضر وخس وجرجير وسبانخ".

ووجهت رسالة لمتابعيها: "المشروب الأخضر لا يخرب ضعيه 40 يوم في الثلاجه وما يخرب".
مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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