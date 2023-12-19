المشيطي: حلول مبتكرة لتحقيق الاستدامة وحماية البيئة

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جاء ذلك خلال زيارته محافظة الجموم بمنطقة مكة المكرمة أمس الأول، حيث تفقد إحدى المزارع السياحية بالمحافظة، معربا عن سعادته بالاطلاع على المشاريع الطموحة لأبناء المنطقة، وتطبيقهم لأحدث النظم والتقنيات الزراعية؛ التي تسهم في تنمية الغطاء النباتي.
وشارك المهندس المشيطي في حملة «التشجير» مع عدد من المتطوعين والمتطوعات بالجموم، وذلك خلال زيارته للمتنزه البيئي بالمحافظة، ضمن فعاليات البرنامج الوطني للتشجير، بالتعاون مع المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر.
وتفقد عددا من المواقع بمنطقة مكة المكرمة، واطلع على الجهود المبذولة لخدمة المستفيدين.
حملة «السعودية الخضراء»
- توفر عدد من المجالات التطوعية.
- مشروعات التشجير.
- نثر البذور.
- إنتاج الشتلات في المتنزهات الوطنية.
- حملات نظافة أراضي الغطاء النباتي.
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