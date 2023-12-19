رصد المستجدات في علاج أمراض الروماتيزم غدا

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وأوضح رئيس المؤتمر الدكتور سامي بحلس، أن المؤتمر يستمر 3 أيام، وسيناقش أحدث ما توصل إليه العلم في علاج مرض الروماتويد والذئبة الحمراء وهشاشة العظام والتهاب العيون بسبب أمراض الروماتيزم، وروماتيزم العضلات والنقرس ومتلازمة شوغرن والتهاب الأوعية الدموية، إضافة إلى أمراض الروماتيزم عند الأطفال والروماتيزم المفصلي الصدفي، والروماتيزم المصاحب لالتهاب القولون التقرحي.
وأشار إلى أن المؤتمر يهدف إلى رفع مستوى الوعي لممارسة عالية الجودة في طب الروماتيزم، وتبادل الخبرات العلمية والعملية والطبية والمستجدات المختلفة من خلال جلسات ومحاضرات وورش عمل من شأنها رفع مستوى القدرات لدى الممارسين الصحيين.
أهداف المؤتمر:
- رفع مستوى الوعي لممارسة عالية الجودة في طب الروماتيزم.
- تبادل الخبرات العلمية والعملية والطبية والمستجدات المختلفة.
- رفع مستوى القدرات لدى الممارسين الصحيين.
- تطوير المعرفة في حقل علم الروماتيزم وأمراض الجهاز الحركي.
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