وزير الصناعة: استحداث تخصصات للمبتعثين تواكب العصر

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قال وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف إن برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي استحدث تخصصات مواكبة للعصر وربطه بالوظائف المطروحة في سوق العمل.

والتقى الخريف في العاصمة اليابانية طوكيو عددا من الطلاب والطالبات السعوديين المبتعثين، بحضور نائب سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليابان أنس النويصر، وذلك في إطار زيارته الرسمية لليابان.

وأكد في حديثه إلى المبتعثين، أن المملكة تهدف من الابتعاث الخارجي إلى الاستثمار في عقول أبنائها، خلال توفير فرص التعليم الرفيع؛ ليسهموا في نهضتها، وتنفيذ برامج ومبادرات «رؤية المملكة 2030»، التي تستهدف وضع المملكة في مصاف الدول المتقدمة.

ولفت «الخريف» إلى أن «رؤية المملكة 2030» طورت برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي، باستحداث تخصصات مواكبة للعصر، وربطه بالوظائف المطروحة في سوق العمل.

ماذا قال الوزير للمبتعثين؟