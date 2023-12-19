شكرا لقرائتكم خبر بدء خدمات «التبليغ العدلي» عبر منصة ناجز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وجه وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني بإطلاق خدمات «التبليغ العدلي»، التي تشمل «المطالبة المالية» و«إدارة الإشعارات»، عبر منصة ناجز Najiz.sa، وذلك لأصحاب الشركات والمنشآت والمفوضين النظاميين.

وأوضحت وزارة العدل أن خدمة «المطالبة المالية» تمكن المستفيد «الدائن» من إخطار المدين بالمبلغ الذي يجب استيفاؤه ليقوم بالسداد خلال المدة النظامية، وفي حالة عدم السداد يكون للدائن الحق في رفع الدعوى للمطالبة بمستحقاته، حيث تختصر هذه الخدمة الوقت والجهد على الأفراد والمنشآت؛ إذ لا يحتاج المستفيد - ابتداء - إلى رفع الدعوى التي لا يتوافر عنصر المنازعة فيها، وذلك وفق ما نصت عليه المادة التاسعة عشرة في الباب الثالث لقيد الدعوى في نظام المحاكم التجارية.

وأشارت الوزارة إلى أن من أهم مزايا الخدمة ضمان عملية التبليغ بكل موثوقية، وحجية التبليغ النظامي لدى المحاكم، وتقليل المنازعات المالية على المحاكم ومدد التقاضي، وتمكن المستفيدين من استعراض طلباتهم المالية بكل يسر وسهولة، بما يدعم ويعزز تمكين قطاع الأعمال للاستفادة من الخدمات العدلية الالكترونية.

أهداف الخدمة: