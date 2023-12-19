مناقشة برنامج تحسين المشهد الحضري بالشرقية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عقدت أمانة المنطقة الشرقية أمس الاجتماع الأسبوعي لمتابعة برنامج تحسين المشهد الحضري للربع الرابع، برئاسة أمين المنطقة المهندس فهد الجبير، ومشاركة الوكلاء ومديري الإدارات ورؤساء البلديات، لمناقشة أعمال البرنامج وضمان معالجة التشوهات البصرية في المنطقة. وأكد المهندس الجبير، أهمية زيادة ورفع وتيرة العمل في صيانة الحدائق والمتنزهات والمسطحات الخضراء وحدائق الأحياء، وصيانة ألعاب الأطفال ووسائل السلامة، والمماشي الرياضية وشبكات الري، وأعمدة الإنارة، والجلسات العامة، ودورات المياه العامة، ومواقف السيارات والكراسي، في المرافق العامة كافة، مما يعزز سلامتها ويضمن استمرار أدائها الأمثل، إضافة إلى مضاعفة فرق العمل والصيانة وفرق الطوارئ، بالتزامن مع تحسن الأجواء العامة، وتوجه المتنزهين للاستمتاع بالأجواء في الأماكن العامة.

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