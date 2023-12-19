مسيرة وعروض عسكرية للاحتفاء بيوم الشرطة العربية

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واستعرضت وزارة الداخلية، قواتها العسكرية والأمنية، وأحدث التقنيات والآليات في المنظومتين الأمنية والبيئية، وعزف الفرقة الموسيقية، وعروض الخيالة والهجانة، والفنون القتالية وفنون الدفاع عن النفس.
ويأتي الاحتفاء بيوم الشرطة العربية متزامنا مع فعاليات معرض وزارة الداخلية (واحة الأمن)، الذي يحوي أجنحة وأركانا متنوعة لتعريف الزوار بمهام وزارة الداخلية ورسالتها الرئيسة، المتمثلة في حفظ الأمن وتحقيق السلامة، خلال شعار «وطن آمن ومزدهر» في رحلة أمنية تعزز الفخر بما قدمته الوزارة للمحافظة على الشعور بالأمن والأمان في كل مكان وزمان، واستثمار التقنية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي وحلولها الرقمية في خدمة ضيوف الرحمن، وقطاعات الأفراد والأعمال والحكومة عبر منصة «أبشر»، وأحدث التقنيات والآليات في المنظومتين الأمنية والبيئية، وأبرز مشروعاتها التنموية، وجناح لشهداء الواجب، وميدان الرماية والعروض العسكرية، وأجنحة تعزز الانتماء الوطني والوعي الأمني والثقافي والاجتماعي، وتقديم عروض الفلكلور الشعبي.
وزارة الداخلية استعرضت:
- قواتها العسكرية والأمنية.
- أحدث التقنيات والآليات في المنظومتين الأمنية والبيئية.
- عزف الفرقة الموسيقية.
- عروض الخيالة والهجانة.
- الفنون القتالية وفنون الدفاع عن النفس.
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