شكرا لقرائتكم خبر وزارة الثقافة تتولى الإشراف على «عام الإبل» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ورفع الشكر والامتنان إلى خادم الحرمين الشريفين وولي العهد على ما تحظى به الثقافة والمثقفون من رعاية ودعم غير محدود منح الثقافة السعودية حقها من الاعتزاز والفخر، والاحتفاء بجذورها الراسخة وقيمها وعناصرها الثقافية الأصيلة، وتقديمها إلى العالم.
وستتولى وزارة الثقافة الإشراف على «عام الإبل 2024» وستعمل من خلاله على إبراز قيمة الإبل وارتباطها بالهوية السعودية، وذلك عبر مبادرات وبرامج متنوعة، تنفذها الوزارة بالتعاون مع شركائها، لتعزيز الجهود الوطنية لتنمية قطاع الإبل وزيادة مستوى مساهمته في التنمية الوطنية.
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