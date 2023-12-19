القيادة تهنئ السيسي لإعادة انتخابه رئيسا لجمهورية مصر

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - هنأ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، بمناسبة إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة.

وأعرب الملك سلمان في برقية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد للرئيس، ولشعب مصر المزيد من التقدم والازدهار.

وأشاد بتميز العلاقات الأخوية التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين، والتي يسعى الجميع إلى تعزيزها وتنميتها في جميع المجالات.

من جهته، هنأ ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، بمناسبة إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة.

وعبر ولي العهد في برقية، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد له، ولشعب مصر، المزيد من التقدم والرقي.