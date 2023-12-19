شكرا لقرائتكم خبر القيادة تهنئ السيسي لإعادة انتخابه رئيسا لجمهورية مصر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأعرب الملك سلمان في برقية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد للرئيس، ولشعب مصر المزيد من التقدم والازدهار.
وأشاد بتميز العلاقات الأخوية التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين، والتي يسعى الجميع إلى تعزيزها وتنميتها في جميع المجالات.
من جهته، هنأ ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، بمناسبة إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة.
وعبر ولي العهد في برقية، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد له، ولشعب مصر، المزيد من التقدم والرقي.
كانت هذه تفاصيل خبر القيادة تهنئ السيسي لإعادة انتخابه رئيسا لجمهورية مصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.