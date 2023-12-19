شكرا لقرائتكم خبر تدشين استراتيجية وهوية الهيئة العامة لتنظيم الإعلام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دشن وزير الإعلام رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتنظيم الإعلام، سلمان الدوسري، مساء أمس الأول استراتيجية وهوية الهيئة العامة لتنظيم الإعلام، عَقِبَ صدور قرار مجلس الوزراء القاضي بالموافقة على تنظيم الهيئة.

وتسعى الهيئة خلال استراتيجيتها الجديدة، إلى قيادة القطاع الإعلامي في المملكة نحو الريادة على المستويين الإقليمي والدولي، ورفع جاذبيته الاستثمارية، وتعزيز كفاءة كوادره الوطنية.

وتهدف الاستراتيجية إلى رفع إسهامات قطاع الإعلام في الناتج المحلي الإجمالي، لتصل إلى 47 مليار ريال بحلول 2030، انطلاقا من أهمية القطاع الذي يعد غنيا بالفرص التي يمكن اغتنامها في تنويع الاقتصاد الوطني، وزيادة الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في المملكة.

أهداف الهيئة