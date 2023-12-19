تدشين استراتيجية وهوية الهيئة العامة لتنظيم الإعلام

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وتسعى الهيئة خلال استراتيجيتها الجديدة، إلى قيادة القطاع الإعلامي في المملكة نحو الريادة على المستويين الإقليمي والدولي، ورفع جاذبيته الاستثمارية، وتعزيز كفاءة كوادره الوطنية.
وتهدف الاستراتيجية إلى رفع إسهامات قطاع الإعلام في الناتج المحلي الإجمالي، لتصل إلى 47 مليار ريال بحلول 2030، انطلاقا من أهمية القطاع الذي يعد غنيا بالفرص التي يمكن اغتنامها في تنويع الاقتصاد الوطني، وزيادة الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في المملكة.
أهداف الهيئة
- قيادة القطاع الإعلامي في المملكة نحو الريادة.
- رفع جاذبيته الاستثمارية وتعزيز كفاءة كوادره الوطنية.
- رفع إسهامات قطاع الإعلام في الناتج المحلي الإجمالي.
- اغتنام الفرص في تنويع الاقتصاد الوطني وزيادة الناتج المحلي.
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