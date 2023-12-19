شكرا لقرائتكم خبر هيئة سعودية للألعاب والرياضات الالكترونية.. والسماح بزراعة القمح والأعلاف الموسمية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
كما وافق المجلس على تسمية عام 2024 بـ«عام الإبل 2024»، والسماح للشركات الزراعية المحلية وكبار المزارعين بزراعة القمح والأعلاف الموسمية وفق ضوابط تضعها وزارة البيئة والمياه والزراعة.
ووافق المجلس على قرار اللجنة العليا للنقل والخدمات اللوجستية الذي نص على «الموافقة على رفع مستهدف المحتوى المحلي في استراتيجية قطاع الطرق من 60% إلى 70% بحلول 2030م، وذلك بالتواؤم مع مستهدف المحتوى المحلي للمشتريات الحكومية حسب الاستراتيجية الوطنية للتوطين».
وفي بداية الجلسة أعرب مجلس الوزراء عن بالغ التقدير لجهود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في قيادة ملف استضافة المملكة لمعرض (إكسبو 2030) وفوزها بهذا الحدث العالمي، الذي ينسجم مع دورها الريادي والمحوري ومكانتها الدولية، ويأتي امتدادا لنجاحاتها المتوالية في تنظيم المحافل العالمية، مجددا الشكر للدول المصوتة والترحيب بشعوب العالم للاطلاع على ما تشهده المملكة وعاصمتها الرياض من تنمية بشتى المجالات في ظل (رؤية 2030).
وتناول المجلس إثر ذلك مجمل الزيارة الرسمية التي قام بها ولي العهد رئيس مجلس الوزراء إلى دولة قطر، وما أكدته مباحثاته مع أمير دولة قطر من متانة العلاقات الأخوية، والرغبة المشتركة في تعميق التعاون الثنائي، والعمل على استمرار التنسيق والتشاور في القضايا ذات الاهتمام المشترك، مشيدا في هذا السياق بنتائج الاجتماع السابع لمجلس التنسيق السعودي القطري، وما اشتمل عليه من توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين البلدين.
وأوضح وزير الإعلام سلمان الدوسري في بيانه عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء أكد لدى استعراضه مخرجات الدورة (الـ44) للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، حرص المملكة على تعزيز مسيرة العمل المشترك، وتحقيق التكامل والترابط والتنسيق بين الدول الأعضاء في المجالات كافة، والاستمرار في تطوير الشراكات مع المجتمع الدولي.
وعبر المجلس عن عميق مشاعر الأسى والحزن لوفاة الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت - رحمه الله -، الذي رحل بعد مسيرة زاخرة بالعطاء والإنجاز. وقدم المجلس التهنئة للشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح بتوليه مقاليد الحكم في الكويت، سائلا المولى جلا وعلا أن يوفقه ويعينه ويسدد خطاه لخدمة بلاده وشعبها الشقيق.
وأشاد مجلس الوزراء بما حققته زيارتا رئيس جمهورية البرازيل الاتحادية ورئيس روسيا الاتحادية إلى المملكة، من نتائج عكست تميز العلاقات مع هذين البلدين الصديقين، والعزم على تعزيز التعاون وتأطيره في مختلف المجالات، ومواصلة التنسيق المشترك تجاه التحديات الدولية، ودعم كل ما من شأنه إرساء السلام والاستقرار في المنطقة والعالم.
وتابع المجلس الجهود التي تبذلها المملكة على الصعيدين السياسي والإنساني لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وحماية المدنيين ومواصلة تقديم المساعدات الإغاثية للمتضررين من الشعب الفلسطيني الشقيق؛ للتخفيف من معاناتهم جراء الأزمة الراهنة.
وبين أن مجلس الوزراء تطرق إلى الاجتماعات والمؤتمرات الدولية التي استضافتها المملكة خلال الأيام الماضية، منوها لما شهده المؤتمر الدولي لسوق العمل من توقيع نحو 80 اتفاقية ومذكرة تعاون ستسهم في مواكبة التحولات في هذا القطاع واستثمار فرصه ومجالاته.
وعد المجلس اختيار وزير المالية رئيسا للجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية في صندوق النقد الدولي، وفوز المملكة بعضوية مجلس المنظمة البحرية الدولية، تأكيدا لمكانتها الرفيعة على الساحة الدولية، ودورها البارز في تعزيز العمل الدولي متعدد الأطراف.
واطلع مجلس الوزراء على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.
قرارات مجلس الوزراء
- تفويض وزير الطاقة - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانبين النمساوي والفلبيني، في شأن مشروعي مذكرتي تفاهم بين حكومة المملكة وحكومة النمسا وحكومة الفلبين للتعاون في مجال الطاقة، والتوقيع عليهما.
- مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة وحكومة الهند للتعاون في مجال الطاقة.
- مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة خارجية المملكة ووزارة خارجية سريلانكا.
- تفويض وزير الخارجية - أو من ينيبه - بالتوقيع مع هيئة الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، على مشروع اتفاقية مقر بين حكومة المملكة وهيئة الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
- الموافقة على إعلان نوايا بين وزارة الصناعة والثروة المعدنية في المملكة ووزارة الأعمال والتجارة في المملكة المتحدة.
- تفويض وزير الصناعة والثروة المعدنية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الياباني في شأن مشروع مذكرة تعاون بين وزارة الصناعة والثروة المعدنية في المملكة ووزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة في اليابان، في مجال التعدين والموارد المعدنية، والتوقيع عليه.
- الموافقة على مذكرتي تفاهم للتعاون في مجال السياحة بين وزارة السياحة في المملكة ووزارة التنمية الاقتصادية والسياحة في الجبل الأسود، ووزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل والسياحة في اليابان.
- مذكرة تفاهم في المجال الاستثماري بين وزارة الاستثمار في المملكة، وهيئة الشراكة بين القطاعين العام والخاص في بنجلاديش.
- تفويض وزير الاقتصاد والتخطيط - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الفيتنامي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الاقتصاد والتخطيط في المملكة ووزارة الصناعة والتجارة في فيتنام، للتعاون في المجال الاقتصادي، والتوقيع عليه.
- تفويض وزير الاتصالات وتقنية المعلومات رئيس مجلس إدارة هيئة الحكومة الرقمية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الإستوني في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين هيئة الحكومة الرقمية في المملكة، ووزارة ريادة الأعمال وتكنولوجيا المعلومات في إستونيا لتعزيز التعاون في مجال الحكومة الرقمية، والتوقيع عليه.
- إنشاء هيئة باسم (الهيئة السعودية للألعاب والرياضات الالكترونية)، وفقا لترتيباتها التنظيمية.
- الموافقة على تسمية عام (2024م) بـ»عام الإبل (2024م)».
- السماح للشركات الزراعية المحلية وكبار المزارعين بزراعة القمح والأعلاف الموسمية وفق ضوابط تضعها وزارة البيئة والمياه والزراعة.
- تعيين الدكتور فهد بن عبدالله المبارك عضوا، وتجديد عضوية المهندس صالح بن ناصر الجاسر والدكتور غسان بن عبدالرحمن الشبل والدكتور عبدالله بن عبدالرحمن النملة، في مجلس إدارة صندوق التنمية الصناعية السعودي. وإجازة استمرار المهندس أيمن بن إسحاق أفغاني في عضوية المجلس، اعتبارا من تاريخ 6 / 4 / 1444هـ حتى تاريخه.
- الموافقة على قرار اللجنة العليا للنقل والخدمات اللوجستية الذي نص على «الموافقة على رفع مستهدف المحتوى المحلي في استراتيجية قطاع الطرق من 60% إلى 70% بحلول 2030م، وذلك بالتواؤم مع مستهدف المحتوى المحلي للمشتريات الحكومية حسب الاستراتيجية الوطنية للتوطين«.
- اعتماد الحسابين الختاميين لهيئة تقويم التعليم والتدريب، والمؤسسة العامة لجسر الملك فهد، لعام مالي سابق.
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