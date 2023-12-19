مبادرة اجتماعية لتحقيق أمنيات الأطفال المصابين بالسرطان

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - لتحقيق أمنيات الأطفال المصابين بالسرطان ونشر مشاعر الأمل والتفاؤل، نظمت جمعية (ساند) الخيرية لمرضى سرطان الأطفال في جدة، مبادرة «تحقيق أمنية»، بالتعاون مع مجموعة من الداعمين، تجسيدا للدور الفعال للقطاع الخاص في دعم مسيرة الجمعية الخيرية، حققت خلالها أمنيات 35 طفلا أمضوا أوقاتا ممتعة بصحبة أفراد عائلاتهم، وشاركوا في عدد من الأنشطة التفاعلية.

كما تخلل المبادرة توزيع الهدايا والألعاب على الأطفال، وسط جو بهيج بوجود شخصيات كرتونية محببة للأطفال، مع التقاط الصور التذكارية معهم.

وشهدت الفعالية مشاركة الداعمين والمتطوعين الذين حرصوا على تنفيذ المبادرة بالشكل الأمثل، ضمانا لتجربة مميزة وممتعة لا تُنسى للأطفال وعائلاتهم.

تأتي هذه المبادرة في إطار جهود الجمعية لنشر مشاعر الأمل والتفاؤل والسعادة في قلوب أطفالها، وتعزيز قيم العطاء والتراحم بين أفراد المجتمع، بمشاركة رئيس مجلس الإدارة مازن العوفي، ونائبه الدكتور مازن زمزمي.

قال العوفي: حرصنا على تنظيم يوم ممتع للأطفال الذين شرفونا بالحضور، وسعدنا باستمتاعهم بالألعاب الترفيهية المشوقة، حيث يُعاني هؤلاء الصغار تحديات صحية مزمنة.

لذلك، فإن منحهم يوما من الفرح والمتعة كان أمرا مهما لرفع معنوياتهم.

وأضاف: تشكل هذه المُبادرات ضوء أمل بالنسبة للأطفال المرضى، فهي تمنحهم الفرحة وتزودهم بالشجاعة والقوة لمحاربة المرض، ومواصلة مسيرة العلاج، تطلعا إلى الشفاء والعودة إلى الحياة الطبيعية.

أهداف المبادرة