شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة رئيسًا لاجتماع "وزراء الإسكان العرب" للعامين 2024 و2025 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أصدر مجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب خلال الاجتماع الـ 40 للمجلس المنعقد في طرابلس الليبية، اليوم، قراراً بإعادة تشكيل المكتب التنفيذي برئاسة المملكة العربية السعودية للعامين 2024 - 2025، واختيار الرئيس ونائبه وأعضاء المكتب التنفيذي للمجلس.

وجاءت مشاركة المملكة في الاجتماع العربي جزءًا من جهودها المستمرة لتعزيز التعاون العربي في مجال الإسكان والتعمير، ومناقشة القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين الدول الأعضاء، إضافة إلى طرح واستعراض ما تم اعتماده من قرارات صدرت عن الاجتماع الـ 88 للمكتب التنفيذي للمجلس.

التنمية المستدامة 2030

ورأس وفد المملكة المشارك في الاجتماع وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان لتحفيز المعروض السكني والتطوير العقاري، عبدالرحمن بن عبدالله الطويل.

وسلط المجلس خلال اجتماعه الـ 40 الضوء على الخطة التنفيذية للإستراتيجية العربية للإسكان والتنمية الحضرية وخطة التنمية المستدامة 2030، ومؤتمر الإسكان العربي، والمنتدى الوزاري العربي للإسكان والتنمية الحضرية، والتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، إضافة إلى التعاون مع المنظمات العربية والإقليمية والدولية والاتحادات العربية ذات الصلة وشركاء مجلس وزارة الإسكان والتعمير العرب.

كما جرى خلال الاجتماع عرض أبرز الدراسات والتجارب حول إعادة تأهيل المدن المتأثرة بالنزاعات والأراضي العربية الواقعة تحت الاحتلال الإسرائيلي والكوارث الطبيعية.

التنمية العمرانية

وقدم المجلس الشكر للمملكة العربية السعودية على الكتاب الذي أعدته والعرض الذي قدمته حول البناء الحديث، حيث تم تكليف أمانة المجلس بتعميمه على الدول العربية للاستفادة منه، وصوت المجلس على ملصق الشعار الذي قدمته المملكة من بين الشعارات المقدمة من الدول الأعضاء والخاص بيوم الإسكان العربي لعام 2024 بعنوان: "أنسنة المدن من دعائم الصحة النفسية".

يذكر أن المملكة قامت بسداد مساهمتها الطوعية في الحساب الموحد للمجالس الوزارية المتخصصة لعام 2023، ما يعكس التزامها الدائم بدعم الجهود المشتركة في تحقيق التنمية العمرانية المستدامة في العالم العربي.