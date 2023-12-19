شكرا لقرائتكم خبر عن الخليف لـ "اليوم" : عام الإبل سيكون له كثير من الأبعاد التطويرية في مسيرة قطاع الإبل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس ماجد الخليف، إن الابل تعد رمزاً أصيلاً للحياة في الصحراء، ولها ارتباط ثقافي واجتماعي واقتصادي مؤثر في تاريخ وحياة الإنسان العربي على مر العصور.

وأضاف خلال حديثه لـ "اليوم": أن قطاع الثروة الحيوانية بوزارة البيئة والمياه والزراعة، حظي برعاية واهتمام كبيرين من القيادة، تَمَثّلا في المحافظة على الثروة الحيوانية بالمملكة وإنمائها، من خلال تقديم الرعاية الصحية البيطرية وتقديم النصح، والمشورة الفنية، والتوعية، والتثقيف لجميع مربي الثروة الحيوانية.

اهتمام كبير بالإبل

أشار الخليف، إلى أن عام الإبل يعكس الاهتمام الكبير من الدولة وقياداتها بالإبل بالشكل الذي يسهم في إبراز هذا الموروث العريق وتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030 في تعزيز قطاع الإبل.

وأكد أن هذه الموافقة الكريمة سيكون لها كثير من الأبعاد التطويرية في مسيرة قطاع الإبل الذي بات يشكل بعدًا اقتصاديًا وثقافيًا مهمًا في تاريخنا وحاضرنا.

وبين أن الفرع يسعى بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة للحفاظ على الثروة الحيوانية وإنمائها، من خلال تنفيذ عدد كبير من الأنشطة والخدمات لتحقيق الأمن الغذائي ودعم مشاريع الثروة الحيوانية في المنطقة، عبر خدمات مستمرة وأعمال متواصلة تقدّمها الوزارة في منطقة مكة المكرمة.