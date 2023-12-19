شكرا لقرائتكم خبر عن منصة "تأشيرة السعودية".. كل ما تريد معرفته عن خدماتها والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دشنت وزارة الخارجية، اليوم الثلاثاء، المنصة الوطنية الموحدة للتأشيرات (تأشيرة السعودية "KSA VISA")، خلال ملتقى الحكومة الرقمية بنسخته الثانية.

وتربط المنصة الوطنية أكثر من 30 وزارة وهيئة وقطاع خاص لتسهيل إجراءات الحصول على التأشيرات بهدف تحقيق مستهدفات المملكة.

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تأشيرة السعودية

وتشمل التأشيرات التي يمكن الحصول عليها من خلال المنصة وفقًا لمساعد وزير الخارجية للشؤون التنفيذية عبدالهادي بن أحمد المنصوري، الآتي:

تأشيرة الحج.

تأشيرة الزيارة بغرض العمرة.

تأشيرة الزيارة بغرض الأعمال.

تأشيرات الزيارة بغرض السياحة.

تأشيرات العمل.

ماذا تقدم منصة تأشيرة السعودية؟

وتقدم المنصة الكثير من التسهيلات للمستفيد، وذلك من خلال مجموعة من الإجراءات التي تمت عليها، ومنها:

أتمتة إجراءات إصدار التأشيرات لتحسين تجربة الزائر.

محرك بحث ذكي لتمكين الزائر من معرفة التأشيرات المتاحة بيسر وسهولة.

إضافة مرجع موحد للتعرف على متطلبات جميع أنواع التأشيرات وآلية التقديم عليها.

ملف شخصي محدث للزائر يسهل استعراض التأشيرات وإعادة التقديم عليها لاحقاً.

إضافة هوية حديثة تتناسب مع دور المنصة الوطني في تمكين مستهدفات المملكة.

ومن ضمن الإضافات التي أجريت على منصة "تأشيرة السعودية"، تفعيل تقنيات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة للتحقق من صحة البيانات ورفع كفاءة المنصة.