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الزعاق يوضح سبب تحذير العلماء من بداية البرد ونهايته..فيديو

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الرياض - علي القحطاني - أوضح خبير الطقس خالد الزعاق، سبب تحذير العلماء من بداية البرد ونهايته.

وبين الزعاق أن البرد له بداية ثم شدة ونهاية، ويتم التحذير من أوله وآخره، بسبب أنه يفعل في الأجساد ما يفعله في الأشجار، على حد قوله.

يذكر أن المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس اليوم الثلاثاء، طقس مستقر على معظم مناطق المملكة، في حين تظهر تشكيلات من السحب المنخفضة على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف، الشرقية وجازان.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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