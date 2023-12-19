شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن بنك مصر يدخل الفرحة لقلوب أصحاب الشهادات بهذا القرار اليوم والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - أخبار سارة عن صرف المساعدة المقطوعة تتميز شهادات بنك مصر بمزايا فريدة تختلف باختلاف النوع، وفيما يلي نستعرض مواصفات بعض الشهادات في البنك. بنك مصر يدخل الفرحة لقلوب أصحاب الشهادات شهادة القمة في بنك مصر: المدة: 3 سنوات.

3 سنوات. الفائدة: يتم صرف عائد شهري بفائدة تصل إلى 19%.

يتم صرف عائد شهري بفائدة تصل إلى 19%. الحد الأدنى للإيداع: 1000 جنيه مصري ومضاعفاتها. شهادة ابن مصر في بنك مصر: صرف الفائدة: شهريًا.

شهريًا. تغير الفائدة: متغيرة على مدى ثلاث سنوات (22% في السنة الأولى، 18% في السنة الثانية، حتى 16% في السنة الثالثة).

متغيرة على مدى ثلاث سنوات (22% في السنة الأولى، 18% في السنة الثانية، حتى 16% في السنة الثالثة). الحد الأدنى للإيداع: 1000 جنيه مصري ومضاعفاتها. شهادة أمان المصريين الثلاثية في بنك مصر: تجديد تلقائي: لمدة فترتين فقط.

لمدة فترتين فقط. العملة: الجنيه المصري.

الجنيه المصري. شهادة تأمين على الحياة: مدمجة.

مدمجة. مشاركة في مسابقات: سحب الجوائز.

سحب الجوائز. دعم مبادرة الشمول المالي.

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