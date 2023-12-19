شكرا لقرائتكم خبر عن احرص على تناوله.. مشروب شائع يخلصك من الأرق ويساعدك على النوم العميق! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

يشتهر "البابونج" باستخدامه للاسترخاء والمساعدة على النوم وعلاج الأرق، وهو من المشروبات العشبية التي تتمتع بفوائد صحية عديدة.

ويمكن شرب "البابونج" يوميًا لجني فوائده المتعددة، ولكن عليك أن تحذر من الآثار الجانبية والتحذيرات التي يجب الانتباه لها قبل البدء في استخدامه.

فوائد شرب البابونج

أحد أشهر فوائد مشروب البابونج هو الاسترخاء والمساعدة في النوم وعلاج الأرق، لذا لن يضر شربك لكوب من البابونج في المساء قبل النوم.

الجرعة الموصى بها

للبابونج لا توجد جرعة قياسية للبابونج، واستخدمت الدراسات ما بين 220 ملليجرام إلى 1600 ملليجرام يوميًا في شكل كبسولة، ولكن الشكل الأكثر شيوعًا هو الشاي، ويشرب بعض الأشخاص كوبًا إلى أربعة أكواب يوميًا.

لصنع شاي البابونج

انقع كيس شاي البابونج أو أزهار البابونج في ماء ساخن لمدة 5 إلى 10 دقائق في كوب مغطى بصحن، ثم اشرب الشاي الناتج عندما يبرد إلى درجة أنه من الآمن شربه.