انت الان تتابع أفراح التمبكتي وسالم بزواج "يوسف" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - احتفلت أسرتا التمبكتي وسالم بزواج المصور يوسف حسين التمبكتي من الدكتورة ابتسام عبدالباري سالم في مكة المكرمة، وذلك بحضور لفيف من الأصدقاء والأقارب، وتخلل الاحتفال العرضة السعودية.

"الخليج 365" تبارك وتهنئ للعروسين، وتتمنى لهما حياة موفقة وهانئة.

كانت هذه تفاصيل خبر أفراح التمبكتي وسالم بزواج "يوسف" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.