تراند اليوم : شاهد..فتاة تلقي كلبها الصغير من أعلى مبنى لموقف سيارات في أستراليا

صحيفة الخليج 365- ترجمة حصرية : وثق مقطع فيديو التقطته كاميرا مراقبة ، لحظة إلقاء فتاة لكلبها من أعلى موقف سيارات متعدد الطوابق في مركز تسوق ويستفيلد ويتفورد سيتي بأستراليا .

وأظهر الفيديو الفتاة وهي تتجول ذهابًا وإيابًا من سيارة شريكها إلى حافة موقف السيارات، قبل أن تقذف كلبها من الأعلى .

وكشفت صحيفة " نيويورك بوست" إنه تم نقل الكلب للعيادة البيطرية لتعرضه لإصابات مروعة، حيث افترض أحد المارة أنه صدمته سيارة.

واعترفت مالكته وهي فتاة تبلغ من العمر 26 عامًا، لاحقًا بارتكاب الجريمة على فيسبوك وتم سجنها منذ ذلك الحين لمدة 12 شهرًا ، كما مُنعت المرأة من امتلاك حيوان لمدة 10 سنوات.