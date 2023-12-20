شكرا لمتابعة خبر عن تركي آل الشيخ يشوق زوار موسم الرياض .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أعلن المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه ، مساء اليوم ، عن أبرز الفعاليات التي سيشهدها موسم الرياض خلال الأيام المقبلة .

وقال آل الشيخ في مقطع فيديو نشره عبر حسابه بمنصة «إكس» ، : ” أهل موسم الرياض الـ 10 أيام المقبلة ستكون حافلة جداً بالفعاليات ، حيث سيبدأ بعد الغد مهرجان فود تراك للملاكمة ، ويوم 23 سيتم تنظيم أعظم 8 ملاكمات في يوم واحد ، وإن شاء الله سأكون أول الحاضرين” .

وأضاف : “مباراة التنس للنساء ستكون يوم 26 ، ومباراة التنس للرجال يوم 27 ، وسيحضرهما أبطال العالم ، والسوبر التركي يوم 29 ” .

كما لفت إلى انطلاق مهرجان «أنا عربية» ، أمس الإثنين ، في نسخته الرابعة ، ليختتم حديثه : ” نشوفكم ، وإن شاء الله تستمتعون معنا” .