شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن خبيرة تغذية سعودية تكشف الفوائد المذهلة لتناول قلوب الدجاج خاصة في فصل الشتاء والان مع التفاصيل الكاملة
نصحت الدكتورة يوليا تشيخونينا خبيرة التغذية الروسية، بأهمية تناول قلوب الدجاج خاصة في فصل الشتاء نظرًا لفوائدها المفيدة لصحة الدم، وفقًا لتشيخونينا، يمضي الناس وقتًا قليلا في الهواء الطلق خلال فصل الشتاء، مما يؤدي إلى الشعور بالنعاس والضعف والخمول.
الفوائد المذهلة لتناول قلوب الدجاج
وتشير إلى أن فيتامين B12 الذي يتواجد بنسبة عالية في قلوب الدجاج يمكنه تصحيح هذا الوض، وقالت: “فيتامين B12 ضروري لتكوين خلايا الدم الحمراء، وهذه الخلايا تقوم بنقل الأكسجين إلى جميع أعضاء الجسم، كما أن هذا الفيتامين يعزز قوة العظام”.
مع ذلك، حذرت الطبيبة المصابين بمرض النقرس من تناول قلوب الدجاج، حيث تحتوي على مادة قد ترفع مستوى حمض اليوريك، الذي يُعتبر المسبب الرئيسي للمرض.
وأضافت: “لا يُنصح بتناول الأطباق المصنوعة من قلوب الدجاج لمن يعانون من حصوات الكلى وتصلب الشرايين، نظرًا لاحتوائها على دهون مشبعة”.
كانت هذه تفاصيل خبر خبيرة تغذية سعودية تكشف الفوائد المذهلة لتناول قلوب الدجاج خاصة في فصل الشتاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت الوطن السعودي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.