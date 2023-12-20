شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن فيديو مستشفى في السعودية يدخل شاب لثلاجة الموتى بالخطأ ومعجزة انقذته والان مع التفاصيل الكاملة

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تم توثيق مقطع فيديو على منصة “إكس” يكشف تفاصيل حادثة وقوع شاب في ثلاجة الموتى بالخطأ، حيث اعتقد الحضور أنه قد فارق الحياة. الشاب الذي تعرض للحادث كان في رحلة بالسيارة متجهًا إلى جدة بصحبة سبعة أشخاص. وقعت حادثة على الطريق تتعلق بمركبة تابعة لشخص من جنسية باكستانية، وتم استدعاء فرقة الإسعاف التي نقلت الجميع إلى المستشفى.

مستشفى في السعودية يدخل شاب لثلاجة الموتى بالخطأ

وفي تصريحاته، كشف الشاب تفاصيل الواقعة، حيث أكد أنه فحصه الأطباء في المستشفى، وأعلنوا عن وفاته بالخطأ. بعد ذلك، تم وضعه في ثلاجة الموتى معتقدين أنه قد فارق الحياة.

جاء أحد الأشخاص من الفرقة الطبية وسلم عليه ودعاه بوداعًا، معتقدًا أنه توفي فعلا. لكن الأطباء اكتشفوا لاحقًا أنه لا يزال على قيد الحياة، حيث تم إخراجه من ثلاجة الموتى وتقديم الإسعافات الأولية نظرًا لوجود كسور وجروح في صدره، وكان قد فقد وعيه في ذلك الوقت.

تعتبر هذه الحادثة سابقة نادرة ومؤلمة، حيث تم تشخيص حالة الشاب بالخطأ على أنه قد توفي، وتم إدخاله إلى ثلاجة الموتى بدلاً من تلقيه الرعاية الطبية اللازمة. تم إنقاذه في النهاية بفضل اكتشاف الأطباء حالته الفعلية وتقديم العلاج اللازم له.