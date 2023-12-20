تراند اليوم : بالفيديو : الفراج يكشف عن آخر تطورات قضية " حمدالله " مع النصر.. ويوضح اللاعب يدرس هذا الحل

صحيفة الخليج 365: كشف الإعلامي وليد الفراج، عن آخر تطورات قضية المهاجم المغربي عبد الرزاق حمدالله، مع نادي النصر، المرفوعة في محكمة الكاس الدولية.

وقال "الفراج" خلال برنامجه "أكشن مع وليد": "هناك الآن اتصالات تتم لاحتواء موضوع القضية المرفوعة من الكابتن عبد الرزاق حمدالله في محكمة كاس، في نقاشات الآن للتوصل إلى حل ودي".

وأضاف: "اللاعب قبل بالحل المالي أو يدرس الحل المالي المعروض 15 مليون ريال ويتم إغلاق الملف بالمحكمة".