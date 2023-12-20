تراند اليوم : بالفيديو : الفراج يكشف عن آخر تطورات قضية " حمدالله " مع النصر.. ويوضح اللاعب يدرس هذا الحل

صحيفة الخليج 365: كشف الإعلامي وليد الفراج، عن آخر تطورات قضية المهاجم المغربي عبد الرزاق حمدالله، مع نادي النصر، المرفوعة في محكمة الكاس الدولية.
وقال "الفراج" خلال برنامجه "أكشن مع وليد": "هناك الآن اتصالات تتم لاحتواء موضوع القضية المرفوعة من الكابتن عبد الرزاق حمدالله في محكمة كاس، في نقاشات الآن للتوصل إلى حل ودي".
وأضاف: "اللاعب قبل بالحل المالي أو يدرس الحل المالي المعروض 15 مليون ريال ويتم إغلاق الملف بالمحكمة".
ومن جهة أخرى، أوضح الرئيس التنفيذي السابق لنادي الاتحاد، حامد البلوي، خلال تصريحات متلفزة: "هذه القضية أخذت أبعاد كثيرة صارت فيها حكم في أشياء ما كانت موجودة أو ثابتة".
وتابع: "واليوم نبغى نعرف هل اليوم الإجراءات التي صارت هنا في الاتحاد المحلي، الفيفا ما وافقتها فهل الكاس هتوافقها، فهذا الشيء الذي نبحث عنه لأن القضية صار فيها أطراف كثيرة لمرحلة مهمة من مراحل التقاضي وأنا رأيي لو حمدالله سألني، أخليها محكمة كاس".