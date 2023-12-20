تراند اليوم : بالفيديو ..مسؤول بـ "الصحة": يوجد لكل أسرة سعودية طبيب وممرض خاص بها!

صحيفة الخليج 365: كشف وكيل وزارة الصحة المساعد للرعاية الأولية الدكتور خالد عبد الكريم، أن الرعاية الصحية الأولية تضمن أعلى مستوى ممكن لصحة الشخص.

الرعاية الصحية

وقال خلال مداخلة مع قناة "الإخبارية": أن"الرعاية الصحية الأولية شهدت قفزة كبيرة الفترة الماضية، ويوجد حاليا نظام صحي إلكتروني في 95%؜ من المراكز الصحية" . مشيرا إلى أنه سيتم استكمال باقي المراكز الفترة القادمة.

تقديم الخدمة بشكل منهجي

وتابع:"هذا النظام ساعدنا على جعل معايير تقديم الخدمة واضحة، ويمكن الاطلاع على ملف المريض، وعلاج الأمراض بشكل منهجي في جميع مناطق المملكة".

مشروع وصفتي

وأكمل :"مشروع وصفتي موجود في جميع المراكز الصحية، وتقدم الأدوية في المراكز الصحية، ويستطيع المستفيد أخذ العلاج من الصيدليات التجارية، بالإضافة إلى تعزيز ارتباط المراكز الصحية الأولية بالمستشفيات عند الإحالة".

مشروع طبيب لكل أسرة

وأضاف :"طبقنا مشروع طبيب لكل أسرة، حيث ربطنا الموجودين في المشروع بأطباء أسرة، بحيث يوجد لكل أسرة طبيب وممرض خاص بها، وكل شخص يدخل على التطبيق ويتواصل مع الطبيب الخاص به، وفعلنا خاصية المحادثة مع الطبيب والتمريض"، لافتا إلى أنه تم العمل على هذه البنية التحتية الرقمية وسيتم تفعيل كامل لهذه الخاصية عام 2024.