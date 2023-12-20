شكرا لقرائتكم خبر عن عبر منصة "أبشر".. الداخلية تطلق خدمة المساعد الشخصي لذوي الإعاقة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أطلقت وزارة الداخلية -عبر منصة "أبشر"- خدمة المساعد الشخصي لذوي الإعاقة، التي ستمكنهم من الوصول إلى خدمات منصة "أبشر" باستخدام أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي، للتعرف المتقدم على الأوامر الصوتية.

وأوضح صاحب السمو الأمير د. بندر بن عبد الله بن مشاري، مساعد وزير الداخلية لشؤون التقنية، في كلمة له خلال فعاليات ملتقى الحكومة الرقمية 2023، في مدينة الرياض التي أعلن فيها إطلاق الخدمة، أن الخدمة ستتيح للمستفيد الوصول إلى الخدمات بشكل سريع، وبطريقة ميسرة، تضمن تجربة مستخدم متميزة، تتماشى مع أهداف وزارة الداخلية في تعزيز تقدم أعمال وإجراءات التحول الرقمي، وتطوير الخدمات وإتاحتها لفئات المجتمع كافة.