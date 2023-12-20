شكرا لقرائتكم خبر عن بتوجيه من ولي العهد.. وزير الدفاع يبدأ زيارة رسمية إلى فرنسا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وصل صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز وزير الدفاع والوفد المرافق له، إلى العاصمة الفرنسية باريس في زيارة رسمية، وذلك بناء على توجيه من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-.

وسيلتقي سموه خلال الزيارة عددًا من المسؤولين الفرنسيين، لبحث مجالات التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين الصديقين، ومناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.