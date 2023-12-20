تراند اليوم : بعدما كانت خدماته متوقفة بسبب الديون .. شاهد: مواطن يكشف كيف دخل عالم " الإبل" وأصبح صاحب سلسلة مطاعم

صحيفة الخليج 365: عرضت مذيعة مجلس الصياهد "ميعاد العسيري"، قصة مواطن تراكمت الديون عليه وتوقفت خدماته، ليصل به الأمر إلى امتلاكه سلسلة مطاعم شهيرة بالمملكة المعروفة بـ "الذود".

رجل مبروك

وقال المواطن علي القحطاني، مؤسس مطاعم "الزود": "دخولي في عالم الإبل غير مصادفة ولكن كان عن حاجة، وقصتي يستغربها الكثير من الناس، أنا كان عندي زواج قبل 15 سنة ونزل راتبي 5 آلاف ولا أملك إلا هو".

وأضاف: "وكان في رجل مبروك في سوق الإبل وبعت واشتريت بـ الـ 5 آلاف، هذه من مباركات الإبل".

مطاعم الحاشي

وتابع: "وبعدها عرفت هذا المجال، فتح الله لي في هذا المجال، وبعدها اشتغلت مع مطاعم الحاشي والبراندات المعروفة، حتى فتح الله لي سبحانه وتعالى وسويت براند خاص سميته "الذود".

وأردف: "واشتغلنا وأغنانا الله من الفقر إلى الغنى".

البرندات

وعن سبب تسمية المطاعم بـ"الذود"، شرح: "كنا نطبخ الحاشي الصغير، وفنيًا اخترنا اسم "الذود" لأن في البراندات يجب أن يكون الاسم نكون من اسم واحد، ويكون ملفت للجميع".

عدة فروع

وأوضح: "الحمد لله صرنا 4 أو 5 فروع الآن ويأتينا طلبات من أنحاء المملكة لطلب الفرينشايز والوكالة وهذه من بركات الله في مباركات الإبل الكثيرة، في البيع والشراء حتى في أكلها وحليبها".

الفرص كثيرة

ووجه نصيحة للشباب، قائلًا: "الفرص كثيرة والرزق موجود، وفي مهرجان الملك عبد العزيز للإبل، في فرص أنا أعرف ناس ييجي بثوبه ويطلع بـ 300 و 400 من خلال الوساطات والمبيعات الإبل وتهيئة الأماكن لأصحاب الإبل، هذا بثوبه فقط، فما بالك بالدخول برأس مال".

وأردف : "أنصح الجميع أن يتوكل على الله وأنه يدخل سوق الإبل حتى لو لم يستفد هذه السنة، ستكون لديه خبرة تنفعه السنوات المقبلة".