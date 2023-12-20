شكرا لقرائتكم خبر عن رفحاء.. مبادرة لزراعة 350 شجرة في إحدى المدارس والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أطلقت إحدى المدارس الابتدائية في محافظة رفحاء بمنطقة الحدود الشمالية، مبادرة لغرس أكثر من 350 شجرة في الساحات الفارغة في المدرسة بالأشجار المحلية الملائمة، ضمن تفعيل مبادرة السعودية الخضراء، وتحقيقًا لرؤية المملكة 2030، بهدف زيادة الوعي لدى الطلبة وحث المجتمع على الزراعة.

وأوضحت مدرسة ابن كثير الابتدائية برفحاء، أنها وفرت جميع الإمكانات بينهم مختصين في الزراعة بجهودها الذاتية، وزرع عدد من الطلاب والمختصين أكثر من 350 شجرة في ساحات المدرسة الفسيحة، من بينها أشجار الطلح والسدر وغيرها.

وأشار إلى أنه يستفاد من هذه المبادرة في ربط المنهج المدرسي مع الحياة البيئية، ونشر ثقافة الوعي البيئي، من خلال قيام الطلاب برعايتها والاهتمام وعدم المساس الخاطئ للحفاظ عليها.