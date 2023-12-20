شكرا لقرائتكم خبر عن المدينة المنورة.. القبض على 5 أشخاص لترويجهم الحشيش والإمفيتامين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ألقت المديرية العامة لمكافحة المخدرات القبض على 3 مقيمين من الجنسية الفلسطينية ومواطنين في محافظة ينبع بمنطقة المدينة المنورة، لترويجهم مادتي الحشيش والإمفيتامين المخدرتين.

وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

الإبلاغ عن المخالفين

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صله بتهريب أو ترويج المخدرات، من خلال الاتصال برقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات 995، أو عبر البريد الإلكتروني [email protected].

أو بالأرقام 911 مكة المكرمة والرياض والشرقية و999 في بقية مناطق المملكة، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

This is a Twitter Status تقبض على (5) أشخاص بمنطقة المدينة المنورة لترويجهم مادتي الحشيش والإمفيتامين المخدرتين.This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status This is a Twitter Status— مكافحة المخدرات (@Mokafha_SA)